“حماية المستهلك” توجه 5 نصائح للمتسوقين عند شراء سلعة بالتقسيط

(أنحاء) – متابعات : ــ
أطلقت جمعية حماية المستهلك خمس نصائح للمتسوقين ينبغي معرفتها عند شراء سلعة بالتقسيط وذلك تحت شعار “اعرف حقك”.
وطالبت الجمعية المتسوقين بالتأكد من أن الشركة أو المؤسسة مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد التقسيط.
وذكرت أنه من الضروري أن يتضمن العقد وصفا كاملا للسلعة، ومقدار الثمن، والدفعة المقدمة، والمبلغ المتبقي، ومبالغ الدفعات وعددها، ولا يجوز للبائع المطالبة بفسخ العقد في حال كان المشتري ملتزما بدفع الأقساط وتأخر عن قسط واحد.
كما لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية كتوصيل المنتج للمشتري إذا كان في نفس المنطقة.