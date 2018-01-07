كويتي يقتل زوجته السعودية بإطلاق النار عليها

(أنحاء) – متابعات : ــ
لقيت مواطنة سعودية حتفها بعد أن أطلق عليها زوجها الكويتي النار من سلاح ناري في منطقة الصدر.
وأوضح مصدر أمني كويتي أن الزوج بعد ارتكابه الجريمة قام بتسليم نفسه لقوات الأمن بمخفر الرقة بمحافظة الأحمدي.
وأبان أن الزوج الذي يبلغ من العمر 43 عاماً أطلق النار على زوجته الأربعينية من سلاح “شوزن”، وذلك بسبب خلافات عائلية، موضحاً أن الزوج مدمن على المخدرات.
يذكر أن مواطناً كويتياً آخر كان قد أقدم على قتل زوجته السعودية الحامل في شهرها الخامس، وذلك قبل نحو 10 أيام في محافظة الجهراء بسبب خلافات بينهما، وقد أشارت مصادر إلى أن الزوج لديه سوابق إدمان على المخدرات، وأدخل السجن من قبل.