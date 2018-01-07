شاهد.. طبيب أسنان يشترط وجود محرم مع السيدات اللاتي يراجعن عيادته بالمستشفى

(أنحاء) – متابعات : ــ
اشترط طبيب أسنان بأحد المستشفيات في المملكة وجود محرم مع السيدات المراجعات للقبول بإجراء الكشف عليهن داخل المستشفى.
وأظهرت صورة متداولة، لافتة حرص الطبيب على وضعها على أحد أبواب المستشفى الذي يعمل به، كتب فيها: “عزيزتي المراجعة لعدم الإحراج، الرجاء عند مراجعتك إلى طبيب الأسنان إحضار محرم”.
وأثار تصرف الطبيب حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أبدى بعضهم تأييدهم الشديد لتصرفه، فيما اعترض آخرون عليه؛ كون المستشفى عاماً ولا يجوز وضع شروط خاصة دون الرجوع للجهات المعنية.