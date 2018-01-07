7 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لص يتسلل إلى مطعم أسماك بالمظيلف ويسرق منه مبلغاً مالياً

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

رصدت كاميرات مراقبة تسلل شخص إلى داخل أحد المطاعم ليلاً، وسرقة مبلغ مالي من محفظة الأموال الخاصة بالمطعم.

وأظهر مقطع فيديو رصدته الكاميرات بتاريخ 2 يناير الجاري شخصاً يتسلل إلى داخل المطعم ويخفي جزءاً من وجهه، ثم قام بفتح محفظة النقود، وسلب مبلغاً مالياً، ثم لاذ بالفرار.

وذكرت مصادر بحسب صحيفة “خبر اليوم” أن المطعم الذي تعرض للسرقة هو مطعم أسماك بمدينة المظيلف شمال القنفذة، وأن صاحب المطعم أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة، التي بدورها بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

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