أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»السعودية تشهد أطول موجة قطبية شديدة البرودة هذا الأسبوع.. وهذه المناطق ستتأثر بها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
القتل قصاصاً بحق أحد الجناة قتل سعوديًا إثر م...بتاريخ
الطائف – واس :- أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل
-
فيديو | لص يتسلل إلى مطعم أسماك بالمظيلف ويسر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رصدت كاميرات مراقبة تسلل شخص إلى داخل أحد المطاعم ليلاً، وسرقة مبلغ مالي
-
صور | القبض على مقيم ستيني حبس زوجته وابنته و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم في العقد السادس من العمر، لقيامه
-
“حماية المستهلك” توجه 5 نصائح للمتسوقين عند ش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أطلقت جمعية حماية المستهلك خمس نصائح للمتسوقين ينبغي معرفتها عند شراء سلعة بالتقسيط