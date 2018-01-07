7 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعودية تشهد أطول موجة قطبية شديدة البرودة هذا الأسبوع.. وهذه المناطق ستتأثر بها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

توقع مختصان في شؤون الطقس أن تشهد مناطق المملكة الأسبوع الحالي، أطول موجة قطبية شديدة البرودة خلال شتاء هذا العام.

وبيّن المختص في شؤون الطقس والمذيع السابق حسن كراني، أن الموجة ستبدأ فجر اليوم (الأحد) على منطقة القصيم، وتصل مناطق الرياض والشرقية والغربية مع نهاية الأحد وفجر غد (الإثنين).

وأوضح كراني أن الموجة القطبية شديدة البرودة وشديدة الجفاف، ولا توجد مؤشرات علمية تشير لتكون سحابي ممطر طوال تلك الفترة باستثناء الأجواء الجنوبية للمصايف والمناطق الجنوبية الغربية، داعياً إلى ارتداء الملابس الثقيلة واستعمال التدفئة المناسبة، مع تهوية المنازل يومياً في فترة الظهيرة.

بدوره قال خبير الأرصاد خالد الزعاق إن كل مناطق المملكة ستتأثر بتلك الموجة، بما فيها مناطق الشمالية والجوف وحائل، وكذلك القصيم وسدير والحفر، وصولاً إلى الرياض، إلى جانب مناطق الشرقية والدمام وشرورة وعسير والباحة والمدينة المنورة.

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