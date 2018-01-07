مستشار رئيس هيئة الرياضة يكشف بالأرقام مبالغ دعم الهيئة لـ4 أندية كبرى

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
رئيس النصر يكشف عن مفاجأة تركي آل الشيخ لجماه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف رئيس نادي النصر المكلف سلمان بن فهد المالك، عن تفاصيل اجتماعه أمس
-
تقارير صحفية إنجليزية: “كوتينيو” إلى برشلونة...بتاريخ
(أنحاء) – سعود المسيهيج : ــ كشفت تقارير صحفية إنجليزية انتهاء صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول
-
آل الشيخ .. يوضحبتاريخ
(أنحاء) – بدر سابق : ــ وضح معالي المستشار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم عبرّ صفحته
-
فيديو وصور | نجم الاتفاق الجديد “أحمد الشيخ” ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وصل اللاعب المصري أحمد الشيخ المعار من النادي الأهلي المصري إلى نادي الاتفاق