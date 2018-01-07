7 يناير 2018 مـ / موافق 20 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مؤسس المخابرات القطرية: حمد بن جاسم جاسوس لـCIA

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال اللواء محمود منصور، الخبير الإستراتيجي ومؤسس المخابرات القطرية: إن مقاطعة العرب لقطر، كشف موقفها أمام العالم، ودورها الأساسي في تمويل الإرهاب، وأصبحت تمارس ذلك بشكل مملوء بالحرج والتراجع والتذبذب.

وأضاف منصور، خلال حواره المذاع عبر فضائية “ltc” المصرية، أن وزير خارجية قطر السابق اعترف بتمويل قطر للإرهاب، وقال: إن هناك دولًا أقوى منا في الإرهاب، لافتًا إلى أن حمد بن جاسم كان جاسوس في الاستخبارات الأميركية “CIA”، وكان يتقاضي راتبًا شهريًّا مقابل ذلك.

وتابع أن قطر ذابت في بوتقة التغييب الصهيو أميركي، وأصبحت إسرائيل جديدة.

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