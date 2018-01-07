7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بفوزه على نجران.. الشباب يتأهل إلى دور الـ16
﻿

بفوزه على نجران.. الشباب يتأهل إلى دور الـ16

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد المغيري :-

تأهل نادي الشباب إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشرفين، بعد فوزه على ضيفه نادي نجران بهدفين مقابل لا شيء في ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشرفين.

انتظر الليث ثمان دقائق من بداية المباراة حتى يهز شباك نجران وذلك عن طريق رأسية الظهير الأيمن صالح القميزي، وأضاف للشباب الهدف الثاني المهاجم ناصر الشمراني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع من الشوط الأول، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وبذلك يواجه الشباب نادي الخليج في دور الـ16 بالرياض.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق