7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمهور العميد لكهربا: “اعتذارك مقبول”

بتاريخ رياضة ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق :-

قدم محترف نادي الاتحاد محمود كهربا اعتذاره لجمهور الاتحاد وذلك عقب تسجيله هدف فريقه الثالث في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الكوكب ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين عندما توجه لمدرجات جمهور ناديه بعد الهدف مباشرة، ولم يكتفي بذلك بل قدم اعتذاره أيضاً عقب اللقاء عن طريق تصريحه لأحد القنوات الفضائية الناقلة للمباراة.

الجدير بالذكر أن اعتذار كهربا لجمهور الاتحاد كان بسبب هبوط مستواه المفاجىء عقب تألقه بالموسم الماضي مما أثار استياء جمهور الاتحاد من هذا الهبوط الحاد في مستواه ثم تلاها بحركة استفزت جمهور ناديه بمباراته الماضية.

وبالمقابل جمهور الاتحاد كعادته يقابل الوفاء بالوفاء فقد قام جمهور الاتحاد المتواجد بملعب المباراة بتحية اللاعب تحية خاصة عقب انتهاء المباراة إشارة منهم إلى قبول اعتذاره.

 ولم يكتفي جمهور الاتحاد بذلك فقط لكنهم توجهوا إلى حساب اللاعب بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ودشنوا هاشتاق “#عذرك_مقبول_كهربا”، أبدت من خلاله الجماهير الوفية قبول اعتذار اللاعب مطالبته بالعودة لتألقه ومستوياته المعروفة عنه وتميزه اللافت الذي كان عليه الموسم الماضي وعودته للڤولت العالي مما تعشق جماهير الوفاء تلقيبه.

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