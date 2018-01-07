7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل” تُلزم “مركبات التطبيقات” ببيان الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذّرت هيئة النقل العام كافة المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر التطبيقات، من عدم تبيان أسعارها شاملة الضريبة المضافة وانعكاس أسعار الطاقة على التسعيرة، على مواقعها الإلكترونية والتطبيقات التابعة لها.

وحدّدت في بيان لها موعدا أقصاه الثلاثاء المقبل لتوضيح هذه الأسعار، مع مراعاة حقوق السائقين وحقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، مؤكدةً أن عدم التقيد بذلك يعرّض المنشآت للعقوبة والإغلاق.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات، مشيرة إلى أن التطبيقات المرخّصة من قبل الهيئة يبلغ عددها 22 تطبيقا.

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