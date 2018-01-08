7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تفاصيل حادث سقوط المقاتلة السعودية في صعدة.. وحالة الطيارين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الأطقم الجوية والطيارين الذين سقطت بهم الطائرة اليوم، متواجدون حاليا داخل الأراضي السعودية بعد أن تم إخلاؤهم من منطقة سقوط الطائرة.

وقال المالكي إن إحدى طائرات التحالف كانت في مهمة عملياتية داخل اليمن، وأثناء عودتها تعرضت لعطل فني، وخرج أفراد الأطقم الجوية والطيارون منها بسلام من خلال مقاعد النجاة، ومن اللحظات الأولى تم تحديد الموقع والتواصل مع الطيارين، وتنفيذ عملية خاصة لإخلائهم.

وأوضح أن عملية الإخلاء استغرقت أقل من ساعة، وأن الطيارين سعوديون، ووضعهم الصحي ممتاز، فلم يكن هناك أي إصابات، وسيعودون خلال أيام لاستئناف العمليات الجوية، مؤكدا أن جميع أفراد القوات الجوية من دول التحالف المختلفة هم أهم عناصر العمليات.

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