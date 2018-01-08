7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح” | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انتهى الفريق الطبي الجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الأحد، من فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح”.

وأجرى الدكتور الربيعة والفريق الطبي المعاون عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح” في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وكان الدكتور الربيعة قد أكّد أن عملية الفصل تأتي للمحافظة على حياة “حنين”، خصوصا أن التوأم الآخر “فرح” طفيلي، ويتم فصله فقط للمحافظة على حياة الأخر.

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