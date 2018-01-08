نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح” | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
انتهى الفريق الطبي الجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الأحد، من فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح”.
وأجرى الدكتور الربيعة والفريق الطبي المعاون عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح” في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
وكان الدكتور الربيعة قد أكّد أن عملية الفصل تأتي للمحافظة على حياة “حنين”، خصوصا أن التوأم الآخر “فرح” طفيلي، ويتم فصله فقط للمحافظة على حياة الأخر.
تم الانتهاء من عملية فصل #التوأم_السيامي #الفلسطيني بنجاح حيث استغرقت العملية ١٣:٣٠ ساعة.
The separation surgery for the #Palestinian #conjoined_twins has been completed successfully. pic.twitter.com/mXOyxVZfgO
— MNG-HA (@NGHAnews) January 7, 2018