نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني “حنين وفرح” | فيديو

تم الانتهاء من عملية فصل #التوأم_السيامي #الفلسطيني بنجاح حيث استغرقت العملية ١٣:٣٠ ساعة.

The separation surgery for the #Palestinian #conjoined_twins has been completed successfully. pic.twitter.com/mXOyxVZfgO

— MNG-HA (@NGHAnews) January 7, 2018