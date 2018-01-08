7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لدعم السياحة الداخلية ورؤية ٢٠٣٠.. مجموعة بن محفوظ تستثمر في “منطاد”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

ضمن فعاليات معرض شباب الأعمال في مدينة جدة، وقعت مجموعة بن محفوظ عقد شراكة مع شركة منطاد للتقنية المتخصصة في المرشدين السياحيين داخل المملكة والتي تهدف إلى تحسين مستوى خدمة ضيوف الرحمن وتنشيط السياحة الداخلية، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم استثمارية ضمن فعاليات الملتقى في مدينة جدة.

وأولت مجموعة بن محفوظ اهتماما كبيرا للشركة خاصة أنها مهتمة في مجال السياحة والاهتمام بزوار الحرمين الشريفين.

وعلق يوسف مختار الرئيس التنفيذي لشركة منطاد بأنه سعيد بالشراكة مع مجموعة كبيرة مثل بن محفوظ آملا التطلع والتوسع أكثر في مجال الإرشاد والسياحة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لقطاع السياحة.

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