7 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بالتعاون مع “الأمر بالمعروف”.. شرطة جدة تضبط شابا ابتز فتاة وهددها
﻿

بالتعاون مع “الأمر بالمعروف”.. شرطة جدة تضبط شابا ابتز فتاة وهددها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، أمس الأحد، من ضبط شابٍ أقدم على ابتزاز فتاة وتهديدها.

وأوضحت الهيئة أن التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة جدة والشرطة أسهم في التوصل إلى شاب أقدم على ابتزاز فتاة، لافتة إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الشاب الذي قام بتهديد الفتاة وابتزازها ما لم تنصَع لرغباته.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق