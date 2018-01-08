رئيس “الطيران” يعتذر لطفلة من ذوي الاحتياجات اشتكت من سوء المعاملة: “حقك علي يا بنتي ورسالتك وصلت” | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
دفعت شكوى بثتها باكيةً طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، رئيسَ هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي إلى الرد عليها معتذرا، وواعدا بالنظر فيما اشتكت منه.
وخرجت الطفلة، وتُدعى غلا الخالدي، في مقطع فيديو وهي تشكو باكية من آلية التفتيش التي تتعرض لها في المطارات عامة، حيث تُجبَر على الانتقال إلى كرسي آخر بغرض تفتيش كرسيها الخاص، ليتعاطف معها نشطاء طالبوا بالنظر في الأمر.
وبادر رئيس هيئة الطيران عبدالحكيم التميمي إلى التعليق على المقطع، الذي بثته الخالدي عبر حسابها الرسمي، قائلا: “بنتي العزيزة، رسالتك وصلت وحقك علي”.
وأضاف: “مطاراتنا بحاجة ماسة أن تكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسنعمل على تحقيق ذلك بإذن الله”.
#ذوي_الإعاقه لا حقوق لنا في مطار الحوف #هيئة_الطيران_المدني #الخطوط_السعودية #مطار_سكاكا_الجوف pic.twitter.com/Dcxi1OvcT3
— غلا عبدالله الخالدي (@g_alshael) January 7, 2018