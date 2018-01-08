8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. العثور على رضيع حديث الولادة ملقى على رصيف شارع

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق عثور مواطن ومعه آخرون على طفل رضيع حديث الولادة مُلقى على رصيف أحد الشوارع.

وأظهر المقطع المواطن يتحدث إلى آخرين، منهم عمال وافدون، بعدما وجدوا شيئا ملفوفا في ملابس بيضاء على الرصيف، ولا يدرون ما هو، ولاحظوا وجود الرضّاعة بجواره، ثم اقتربوا منه لتفقده، فاكتشفوا أنه طفل حديث الولادة.

وكُشف عن وجه الرضيع، وعبّر من وجدوه عن غضبهم ممن فعل ذلك، وأن هذا طفل بريء ليس له ذنب ليُلقى هكذا، وسُمع أحدهم يحذر من تركه، خوفا من أن تأكله الكلاب، فيما لم يتضح موقع العثور، إلا أن البعض أكد أنه داخل المملكة.

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