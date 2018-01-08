8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العرفج.. وقرارات السنة الجديدة !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

ما أجمل أن يعيش الإنسان من أجل أهداف يسعى إلى تحقيقها، وكم أعجبني ذلك الكائن الغريب الأطوار: أحمد العرفج في فلسفته الحياتية بعد أن وضع قوانينا صارمة تبدأ مع بداية عام2018م.

وقد حفزني ذلك إلى صياغة 10 أهداف لا تقبل التسويف سألزم نفسي بتحقيقها في هذا العام بإذن الله، ومنها مايلي:

– اكتساب اللغة الانجليزية

– البحث عن فرصة اكمال الدكتوراه

– انزال وزني

– قراءة كتابين حول كتابة السيناريو

إن هذا التوهج العرفجي لهو ملهم في بناء الخطط وتنفيذها، ولم يكن هذا التوهج العرفجي عبثا، فهو مدرك تماما أن استنشاق طعم النجاح ولذته لا يكون إلا بعد أهداف صُممت ونُفذت دون عاطفة تؤثر على سيرها أو تسويف يتغلغل في أجزاءها.

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