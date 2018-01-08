فيديو | سعود القحطاني: اعتقالات لأفراد من قبيلة الهواجر في قطر بسبب هذا المقطع

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر لرجال قبيلة الهواجر في قطر، حيث ظهروا رجال القبيلة وهم يتغنون باسم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويرفعون أعلام دول الخليج.
ونشر القحطاني المقطع مؤكدًا أنه صفعة على وجه نظام الحمدين معلقًا: “عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر”.
وفي سياق متصل كتب القحطاني تغريدة أخرى قال فيها: “الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: لم أصرح عن حفل الهواجر يصفعون تنظيم الحمدين حتى هذه اللحظة؛ لكي لا يقوم التنظيم المجرم باستقصاد الخيارين الهواجر بعد الغفران المرة.. وأما وقد قام التنظيم باعتقال ١٢ من أفراد القبيلة فإنني أحذر وبشدة هذا التنظيم من عواقب هذه الخطوة المجنونة”.
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عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE
— سعود القحطاني (@saudq1978) January 7, 2018