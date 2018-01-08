فيديو | سعود القحطاني: اعتقالات لأفراد من قبيلة الهواجر في قطر بسبب هذا المقطع

عاجل

عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE

— سعود القحطاني (@saudq1978) January 7, 2018