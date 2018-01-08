الاتصالات السعودية تعلن تفاعلها مع الأوامر الملكية

(أنحاء) – الرياض : ــ
تفاعلت شركة الاتصالات السعودية STC مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وأعلنت تقديم خصم بمقدار 80% على جميع المكالمات المحلية داخل الشبكة للعملاء المتواجدين في مناطق العمليات بالحد الجنوبي حتى نهاية ٢٠١٨ أو نهاية العمليات العسكرية. كما قررتSTC صرف مكافأة بمقدار ألفي ريال لموظفيها الميدانين العاملين في الحد الجنوبي تحت ضوابط محددة، إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة للموظفين السعوديين خلال عام ٢٠١٨ بواقع (ألف ريال لمن مجمل راتبه اقل من ١٠ الاف ريال)، وصرف (٧٥٠ ريال لمن مجمل راتبه بين ١٠ آلاف و١٥ ألف ريال)، وصرف (٥٠٠ ريال لمن يتراوح مجمل راتبه بين ١٥ ألف و٣٠ ألف ريال).
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فإن هذه المكافآت والمزايا تشمل موظفي الشركات التابعة لمجموعة STC في المملكة العربية السعودية.