وزارة المالية تكشف مواعيد صرف الرواتب لعام 2018

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت وزارة المالية عن موعد صرف راتب الشهر الجاري، وأكدت أنه سيصرف يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري؛ وذلك لكون يوم 27 يناير يصادف يوم السبت، وجاء ذلك عبر جدول لمواعيد صرف الرواتب لعام 2018، نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي.
وكانت قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.