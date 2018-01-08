8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول يُوثق وجود لحوم متقرحة بأحد مطاعم المندي الشهيرة بجدة.. والأمانة تتفاعل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع مقطع فيديو متداول وثقه مواطن يرصد وجود لحوم متقرحة بأحد مطاعم المندي الشهيرة في حي الصفا.

وأبانت الأمانة أنه تم تحليل المقطع المصوّر للتحقق من صحة المعلومات التي فيه، مشيرة إلى أن نظام البلاغات لم يرصد أي بلاغ بهذا الخصوص.

وأضافت أنه تم توجيه مراقبي البلدية لتفتيش المطعم، حيث تم رصد بعض المخالفات الصحية، لكنها ليست على اللحوم، لافتة إلى أنه تم أخذ عينات لفحصها في المختبر، وبانتظار نتائج الفحص المخبري.

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