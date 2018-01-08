8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة .. انتحار طفلة بواسطة شال في دولاب ملابسها

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقدمت طفلة تبلغ من العمر (11) عاماً على الانتحار بواسطة شال بدولاب الملابس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت اتصالاً هاتفيًا مفاده بلاغ من أحد المواطنين، يسكن قرية الطويلة إحدى القرى التابعة لمدينة الباحة يفيد فيه بأنه وجد ابنته البالغة من العمر إحدى عشر عاماً داخل غرفتها معلقة بواسطة شال بدولاب الملابس الخاص بها.

وأضاف أنه تم انتقال الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة للموقع المشار إليه وبمعاينة الجثمان من قبل الطبيب الشرعي، اتضح أن الفتاة قد فارقت الحياة بربط شال حول رقبتها وطرفه الآخر مربوط بحافة دولاب ملابسها، ومن خلال المعاينة وتحليل مسرح الحادث لم يتضح أي آثار عبث أو تكسير أو عنف، مما يشير بأن الحادثة عبارة عن إيذاء الضحية لنفسها ، وانتفاء الشبهة الجنائية، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الملك فهد بالباحة ، لاستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.

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