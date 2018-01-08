8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | معلم يوثق تحطم زجاج سيارته.. ويعلّق : “هذه نهاية التدريس”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه مركبة معلم من نوع “لاند كروزر” تعرضت إلى اعتداء من قِبل مجهولين، وقد أبدى المعلم غضبه وأمتعاضه من عدم وجود حماية للمعلمين من مثل تلك الاعتداءات.

وأظهر الفيديو المتداول المركبة وقد تهشم زجاجها الأمامي والخلفي بفعل فاعل، وعلق المعلم عليها بالقول: “هذه نهاية التدريس”.

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