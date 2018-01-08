أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | معلم يوثق تحطم زجاج سيارته.. ويعلّق : “هذه نهاية التدريس”
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