8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ما حقيقة فرض ضريبة 10% على رواتب المقيمين؟

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لما تردد حول فرض ضريبة بقيمة 10%، على رواتب المقيمين العاملين في المملكة.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل ، أن ما تم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح تماماً، ولم يصدر أي قرار بشأنه، حسب “عكاظ”.

وكانت رسالة قد تم تداولها على نحو واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أمس (الأحد)، عن نية وزارة العمل فرض ضريبة على رواتب المقيمين الذين يزيد دخلهم على 3 آلاف ريال، بقيمة 10% من الراتب الأساسي، زاعمة بأن التنسيق قد بدأ بين عدة جهات لبدء التطبيق في الأشهر المقبلة.

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