8 يناير 2018 مـ / موافق 21 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قيادي حوثي منشق يروي انتهاكات وجرائم الميليشيات ضد اليمنيين

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشرت فضائية “سكاي نيوز” مقطع فيديو يظهر فيه أحد قادة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهو يسرد عددًا من الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها المتمردون الحوثيون ضد اليمنيين.

وأظهر المقطع القيادي الذي انشق عن الميليشيات هو وجنوده وسلموا أنفسهم لقوات التحالف العربي المساندة للجيش اليمني وهو يسرد اعتداءات المتمردين على المواطنين العزل، وكيفية تجنيدهم للمواطنين والأطفال رغمًا عنهم.

وكشف أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة.

وأضاف: “من يرفض الانضمام إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته”.

وعن تفاصيل استسلامه للقوات الإماراتية، قال إن القوات استقبلته بأخلاق رفيعة وعالية وتعاملت معه بشكل جيد، متوجها بالدعوة إلى كل من يقاتل إلى جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى التراجع عن هذا الطريق والعودة إلى الحق والانضمام إلى قوات الشرعية في اليمن.

وتوجه برسالة إلى الشعب اليمني بضرورة الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الميليشيات الحوثية- الإيرانية التي عاثت خرابًا وفسادًا في الأراضي اليمنية.

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