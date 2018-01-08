8 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مملكة البحرين تُعلن رفع أسعار الوقود بنسبة 25 و 12%

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رفعت مملكة البحرين أسعار الوقود ابتداءً من اليوم الاثنين لجعلها أكثر اقتراباً من المستويات الدولية ولتحقيق التوازن المالي.

وقالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن سعر البنزين 91 ارتفع إلى 140 فلسا للتر من 125 فلسا، فيما زاد سعر البنزين اوكتين 92 إلى 200 فلس للتر من 160 فلسا.

وتأتي زيادة أسعار الوقود في البحرين ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.

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