“إعلاميون” و”إبداعات ميج” يوقعان مذكرة تدريب إعلامي وتسويقي

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
وقع ملتقى “إعلاميون” مذكرة إلحاقية لاتفاقيتهم الاستراتيجية مع مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات تخص تعاون الجانبين في تقديم خدمات التدريب و الدورات التدريبية المجتمعية والاستثمارية في مجالي الإعلام والتسويق التي تخدم سوق التدريب في السعودية داخلياً وخارجياً، حيث مثل “إعلاميون” في التوقيع الأستاذ عبد العزيز بن فهد العيد رئيس الملتقى، ومثل مركز “إبداعات ميج” الدكتور عبد الحي بن محمد مقداد رئيس مجلس الإدارة.
وعلى إثر توقيع المذكرة الإلحاقية مع مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات، أبدى الأستاذ عبد العزيز العيد رئيس “إعلاميون” سعادته الغامرة بالتطور النوعي السريع الذي شهدته العلاقة بين الطرفين، لاسيما بعد التعاون الوثيق في المؤتمر الدولي للتسويق 2017 الذي أقيم في البحرين أخيراً، والذي لقي نجاحاً كبيراً، شهد به من حضر فعالياته أو تابعها عبر التغطية المميزة له من قبل فريق “إعلاميون” الذي أشرف على أداء وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإعلامية حينها.
وأكد رئيس “إعلاميون” أن هذه الخطوة في التدريب مع مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات، سبقتها خطوتان في عام 2017، الأولى مع الجامعة العربية المفتوحة في السعودية، والثانية مع جامعة الطائف، وأبان: ما زالت لدينا الكثير من الخطوات، من أبرزها مبادرة نوعية إعلامية مع إحدى مناطق المملكة خلال الشهرين المقبلين، وجدول 2018 لـ “إعلاميون” حافل بالمفاجآت السارة الوسط الإعلامي السعودي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام فما نقدمه في “إعلاميون” مرتكزة خدمة الوطن إعلامياً ومجتمعياً.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحي بن محمد مقداد رئيس مجلس إدارة مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي طرحها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظه الله ــ تعتمد على التدريب كأحد ركائز التنمية والتطوير الرئيسة من خلال تدريب (500) ألف موظف حكومي وتأهيليهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية وفق أعلى المعايير العالمية في الأجهزة الحكومية لتحقيق النتائج المتوقعة منها ـ بإذن الله ـ بحلول (1442هـ – 2020م)، إضافة إلى إيجاد قوائم من المواهب والكفاءات البشرية وتطويرها ليكونوا قادة المستقبل الذين يعتمد عليهم بعد الله عز وجل في الدفع بعجلة النهضة والتنمية التي تطمح إليها الرؤية ويفخر بها كل سعودي.
وتابع مقداد: من هذا المنطلق حرصنا في مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات على أن نكون سباقين مع شركائنا الاستراتيجيين “إعلاميون” في تحقيق أهداف “رؤية 2030” لوطننا الغالي حيث سنعمل معاً من أجل صناعة جيل رائد كل في مجاله من خلال تمكين الشباب والفتيات بتدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم ليساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ليتحقق هدف “رؤية السعودية 2030”.
وأضاف: نسعى في مركز “إبداعات ميج” للتدريب والاستشارات لتحقيق فلسفة التدريب وفق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي طرحها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله، حيث قال «طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة الدول، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع»، ولذلك يعتبر المركز رائداً في تقديم أفضل الدورات التدريبية ويساهم مع شركائه في حصول المتدرب على الدورات المتخصصة واكتساب مهارات جديدة وخبرات تزيد من كفاءة أدائه في عمله ويعزز من نجاحه ونجاح منظومته.