نسبة نمو تقدر بـ 80%.. سرعات الإنترنت في السعودية تتقدم 18 مرتبة في الترتيب العالمي

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
أكد تقرير (سبيد تست) العالمي وتقرير (سام نوز) المستخدم في تطبيق مقياس، أن الإصلاحات التي اتخذت في ٢٠١٧ حققت قفزة نوعية في خدمات الإنترنت بنمو يقدر بـ 80% لتصبح 16.2Mbps بدلاً عن 9Mbps متقدمة نحو (18) مرتبة على مستوى العالم، فيما حققت سرعات التحميل للإنترنت الثابت في المملكة نمواً بـ 37% لتصبح 21.3Mbps بدلاً عن 15.5Mbps متقدمة نحو (10) مراتب على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقارير القياس الفعلي للسرعات المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريحٍ لها اليوم إن هذه التقارير تؤكد بأن المملكة تسير في الطريق نحو تحسين خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحية التي تضمنت اتاحة المزيد من الترددات، وتحفيز نشر النطاق العريض من خلال شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع (4G)، بالإضافة إلى إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ومنع الممارسات المخالفة.
يذكر أن عدد مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ 44.04 بنسبة انتشار تصل إلى 138.7% فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 24.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 77%، وحوالي 28.2 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى حوالي 2.9 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة وذلك بنهاية الربع الثالث من 2017م، منوهةً على ارتفاع سعات الربط الدولية الاجمالية للإنترنت لعام 2016م إلى حوالي 3185 (جيجابت/ ثانية ) مقارنة بـ 1484 (جيجابت / ثانية في عام 2015م.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة بأنها تعمل ضمن منظومة مبادرات تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تطوير القطاع والارتقاء به، مقدمةً شكرها لمقدمي خدمات الاتصالات على جهودهم في تحسين الخدمات ، وأن هذا جزء بسيط من طموحها نحو المزيد من الإنجازات والوطن يستحق المزيد.