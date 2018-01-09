8 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية في ديربي القاهرة

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انتصر النادي الأهلي المصري، 3-0 على الزمالك في ديربي القاهرة، ليصعد لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين في أول مباراة لغريمه الأزلي تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال وأول لقاء قمة بين القطبين على ملعب القاهرة منذ 2014.

واستغل الأهلي، الذي احتاج لثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر مؤمن زكريا، الخطأ الفادح لدفاع الزمالك وحارسه أحمد الشناوي ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتراجع للمركز الثاني.

وتعرض الزمالك للهزيمة الخامسة في الدوري هذا الموسم لينهي النصف الأول من المسابقة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

ولعب الشناوي حارس الزمالك تمريرة خاطئة انتزعها وليد سليمان واجتاز أكثر من مدافع ثم مرر الكرة إلى زكريا، لاعب الزمالك السابق، ليفتتح التسجيل عند الدقيقة الثالثة.

وأهدر الزمالك فرصة التعادل عندما أضاع باسم مرسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي عند الدقيقة 33، وحصل التونسي علي معلول مدافع الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من الشناوي ضاعف منها عبد الله السعيد التقدم قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني انفرد وليد أزارو بالشناوي الذي انزلق ليسهل المهمة أمام المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 53 معوضا فرصة انفراد أضاعها قبل الاستراحة، وفشل الزمالك في تقليص الفارق وطرد لاعبه محمد إبراهيم عند الدقيقة 81.

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