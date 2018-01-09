صور | “التجارة” تضبط وكرين في جدة تستغلهما عمالة وافدة لإعداد التبغ والمعسل

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الاثنين)، عن مداهمة وكرين في جدة تستغله عمالة مخالفة في إعداد التبغ والمعسل بخلط نشارة الخشب والألوان.
وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن ضبط مستودعين مخالفين في حي الخمرة، وتم مصادرة (21.5) طن مواد تبغ خام، وأكثر من (3) أطنان جراك جاهزة للبيع، و(500) كيلوجرام نشارة خشب، إضافة إلى (734,860) ملصقا يحمل أسماء نكهات وعلامات تجارية مزورة، و(50400) بكت معسل جاهز.
وأضافت أنه تم كذلك ضبط حالتي تستر تجاري، مشيرة إلى أنه تم إغلاق الموقعين واستدعاء ملاكهما إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.