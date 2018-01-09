8 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة “الفطيم”: نتمنى أن نفوز بأول رخص لتشغيل دور السينما في السعودية

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم للمشاريع” الإماراتية أحمد إسماعيل، أمس (الاثنين)، عن استعداد الشركة للدخول في تشغيل دور السينما بالسعودية، وذلك بعد قرار السماح بإنشاء دور للسينما في المملكة.

وأعرب إسماعيل عن تفاؤله بدخول الشركة السوق السعودية في ذلك المجال، الذي تسيطر فيه الشركة على نسبة تتراوح ما بين 40 – 50% في السوق الخليجية والعربية، حيث تمتلك 300 شاشة عرض من أصل 500 شاشة بالخليج.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن الإدارة لاحظت إقبال المشاهد السعودي على أدوات الترفيه كالقنوات الفضائية والمنصات المرئية على الإنترنت كموقع “يوتيوب”، مبيّنًا أن دخول الشركة السوق السعودية له بالغ الأثر في القطاعين الاقتصادي والثقافي.

وقال إسماعيل: “نحن نتمنى أن نفوز بأول رخص التشغيل في السعودية، ونحن على أتم الاستعداد، نتواجد في السوق منذ أكثر من 10 سنوات، ولدينا 4 آلاف موظف في قطاع التجزئة والأزياء، ونحن نحضّر الآن لافتتاح أكبر مركز ترفيهي، ولدينا برنامج استثماري في السعودية يتجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، على مدة زمنية قصيرة؛ وهو ما يخلق فرصًا مباشرة وغير مباشرة”.

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