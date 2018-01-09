8 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ظاهرة انتشرت مؤخرًا.. متهورون “يفحطون” في شوارع مزدحمة باتفاق مع آخر يصور | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجمهر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة في نشر ورصد مقاطع التفحيط بكافة أشكالها، متبادلةً فيما بينها أحدث الفيديوهات وأكثرها “خطرا وجرأة”.

وتركز هذه الحسابات على ظاهرة لا تُعد جديدة في عالم التفحيط، ولكنها انتشرت وما زالت تنتشر في الفترة الأخيرة، حينما يقوم متهور بالتفحيط “تشطيفا” في شارع مزدحم، يمر فيه بين المركبات السائرة ويحاول قدر الإمكان الاقتراب منها، لإثبات براعته، ويتفق المفحط مع آخر يرافقه من الخلف ليصوّر العملية منذ بدايتها، ويحرص على تتبعه وتفريغ الطريق له من الخلف.

وجرّت هذه الحركة كثيرا من الحوادث الموثقة بمقاطع الفيديو التي صوّرها المرافق، حينما يفشل المفحط في السيطرة على سيارته أثناء المرور بين المركبات الأخرى، ويرتطم بسيارة – تسير في أمان الله – متسبباً في حوادث قوية.

وتُعد الظاهرة خطرا محدقا وتهورا غير مقبول يمارَس في الشوارع يوميا، يُقامر فيه المتهورون بأرواح الآخرين في جرأة دفعت نشطاء إلى الدعوة لضرورة النظر جليا فيها ومحاولة تحجيمها، توعويا وأمنيا.

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