8 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مطار الجوف” يوضح للإمارة حقيقة شكوى طفلة من ذوي الاحتياجات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مدير عام مطار الجوف، في خطابٍ رسمي إلى إمارة منطقة الجوف، حقيقة ما حدث مع الطفلة “غلا الخالدي” أثناء سفرها إلى الرياض، التي اشتكت في مقطع فيديو من طريقة معاملتها، وذلك ردا على اهتمام الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أنه يتم التعامل مع هذه الفئة الغالية بهدف تسهيل سفرهم وتيسير إجراءات تفتيشهم، وفق الدليل الشامل للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الأمنية لسلامة الركاب وأمن الطائرات.

وتابع مدير عام المطار: “قبل دخول صالة الركاب المعقمة أمنيًّا طلبت إحدى المفتشات من المواطنة غلا الخالدي تغيير الكرسي المتحرك واستخدام أحد الكراسي المخصصة صحيًّا والمعقمة أمنيًّا والمستخدمة في كل المطارات، إلا أن والدتها لم تستجِب لذلك، ما استدعى إبلاغ المسافرة ووالدتها بمراجعة عمليات المطار، وعدم تعطيل إجراءات التفيش للركاب”.

وأبان أن الهدف من ذلك تطبيق الإجراءات الأمنية سعيا إلى تقليص فرص حدوث أي تدخل غير نظامي، مشيرا إلى أن والدتها رفضت ذلك، وقامت بعمل المقطع المتداول، علما بأنها ليست المرة الأولى التي لا تستجيب لهذه التعليمات، التي تهدف لخدمة المسافرين وسلامتهم.

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