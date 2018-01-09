فيديو | الإمارات تُدشن أول صراف آلي لذوي الإعاقة والمكفوفين.. تعرّف على الخدمات التي يقدمها

الشارقة تدشن أول صراف آلي لأصحاب الهمم المكفوفين.. الأول من نوعه في الشرق الأوسطhttps://t.co/rFixZLo2Zr#البيان_القارئ_دائما@shjislamicbank

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— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018