فيديو | الإمارات تُدشن أول صراف آلي لذوي الإعاقة والمكفوفين.. تعرّف على الخدمات التي يقدمها

(أنحاء) – متابعات :-
رفع مصرف الشارقة الإسلامي الستار عن جهاز الصراف الآلي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يخدم فتئين من أصحاب الهمم؛ الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة الحركية.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث تم تزويد الصراف بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية للفئات المستهدفة بسهولة واستقلالية ودون الحاجة إلى مساعدة.
ويقدّم الصراف 4 خدمات أساسية تتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد وإصدار كشف الحساب المصغّر بالإضافة إلى تغيير رقم التعريف الشخصي، علاوة على تقديم كافة خدمات الصيرفة الاعتيادية للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، بما في ذلك السحب النقدي ودفع فواتير الخدمات والتبرعات، وغيرها.
الشارقة تدشن أول صراف آلي لأصحاب الهمم المكفوفين.. الأول من نوعه في الشرق الأوسطhttps://t.co/rFixZLo2Zr#البيان_القارئ_دائما@shjislamicbank
@SchsUae pic.twitter.com/Z3jc2vDq1T
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2018