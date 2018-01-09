فيديو | تركي آل الشيخ: لا يهمني “زعل” جمهور الأهلي إذا كنا نقوم بالعمل الصحيح

معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ:

لا يمهني رضا أو غضب جماهير #الأهلي اذا كنا نقوم بالعمل الصحيح وهذا كل ما حدث مع النادي #الأهلي#كورة_روتانا #لقاء_آل_الشيخ_في_كورة pic.twitter.com/NzhtBOc00O

— برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018