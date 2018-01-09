رابطة العالم الإسلامي تقيم حفلًا لتدشين برنامج دعم المشروعات الصحية والمجتمعية في جزر القمر

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
أقامت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمقر الأمانة العامة للهيئة بجدة حفلَ تدشين حملة المشروعات التنموية الكبيرة التي تنفذها في جمهورية جزر القمر تحت مسمى (دعم المشروعات الصحية والمجتمعية في جزر القمر) التي سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 25/ 4/ 1439هـ، وأقيم الحفلُ تحت رعاية الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حسن بن درويش شحبر، وبحضور فريق العمل الذي سيشرف على تنفيذ البرنامج، ويضم أكثر من أربعين شخصًا من الأطباء الاستشاريين والكوادر الطبية والفنية والإدارية السعوديين ، والذين يعدوا من الشباب العامل بهذا المجال ، وممثلين لعدد من البرامج والرعايات المختلفة في الأمانة العامة بالهيئة.
وبدأ الحفل بكلمة للدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المدير العام للرعاية والبرامج بهيئة الاغاثة الإسلامية العالمية رئيس ” برنامج دعم المشروعات الصحية المجتمعية في جزر القمر ” أكد فيها الى أن هذا البرنامج تم الاستعداد له منذ سنتان تقريبا وسبق هذا الوفد قام وفد لحصر الاحتياجات التعليمية والصحية والمجتمعية ، وأن ذلك يأتي لتوجيهات معالي الأمين العام لرابطة العام الإسلامي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسي الذي أكد على تنمية المجتمعات العاملة بها رابطة العالم الاسلامي ممثلة بهيئة الاغاثة الإسلامية.
وقال الأمين العام للهيئة حسن شحبر: إنه بناءً على توجيهات معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة بضرورة تقديم العون والمساعدة لشعب جزر القمر؛ فإن الهيئة قررت تنفيذ برنامجها الحيوي الذي يشمل دعم المشروعات الصحية والمجتمعية في جزر القمر الثلاث خلال الفترة من العاشر من يناير 2018م وحتى العشرين منه.
وأضاف شحبر أن خطة العمل تشمل تنفيذ برنامج مسح طبي بالتعاون مع وزارة الصحة القمرية يستهدف 5000 شخص في منطقة وشيلي؛ للتعرف على الوضع الصحي في المجتمع، والأمراض التي تنتشر هناك، والاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تكون الأولوية لإجراء مسح صحي لأمراض سرطان الثدي، ويشمل البرنامج التدريب على الإسعافات الأولية، وعلى الإنعاش القلبي الرئوي، وختان الذكور حديثي الولادة، والتدريب على استخدام جهاز ختان الأطفال الذكور حديثي الولادة، والتثقيف الصحي، وتشغيل عيادات بالتعاون مع وزارة الصحة القمرية في مجالات الأسنان والباطنة والأمراض المزمنة والأطفال والتوعية بسرطان الثدي.
وقال الأمين العام للهيئة: إن المسح الطبي يعتبر من المسوح المتخصصة المهمة؛ لما توفره من بيانات ومؤشرات في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيرات الصحية. ويخدم المسح أغراض التخطيط للتنمية في جمهورية جزر القمر، وإجراء المقارنات لكثير من المتغيرات؛ خاصة وأنه أول مسح صحي يُنَفَّذ في جمهورية جزر القمر بمنطقة وشيلي، وإن أهم مخرجاته إنشاء قاعدة بيانات صحية لمنطقة وشيلي.
من جهة ثانية أوضح شحبر أن حفل تدشين برنامج دعم المشروعات الصحية والمجتمعية في جزر القمر سيكون في الحادي عشر من يناير 2018 في العاصمة موروني بحضور وزير الخارجية المكلف بشؤون العالم العربي والإسلامي د. حامد كرهيلا، ووزيرة الصحة د. فاطمة راشد محمد، والسفير السعودي في جزر القمر الدكتور حمد الهاجري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالعمل الإنساني، وبعض المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية. ومن ثم تحدث الدكتور أحمد عبداللطيف بنون المتطوع بالبرنامج والعامل بأحدي المستشفيات الحكومية قائلا نيابة عن زملائه أننا نشكر رابطة العالم الاسلامي ممثلة بهيئة الاغاثة الإسلامية على إتاحة الفرصة للأطباء السعوديين للعمل بالخدمة العامة كمتطوعين، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج سوف تعود بالخير على المجتمع بجزر القمر، وأيضا تساهم في تمنية القدرات الطبية للأطباء المشاركين بهذا البرنامج.