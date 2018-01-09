9 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جائزة سلطان بن سلمان في حفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين تعلن الموعد النهائي للمشاركة بالمسابقة.. وتشكر الخطوط السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين الموعد النهائي لتلقى طلبات الترشح للمنافسة في الدورة الـ22 من الجائزة والذي سيكون يوم الخميس 1 /5 / 1439هـ .

وأوضح الأمين العام للجائزة عبد الرحمن السبيهين, أن هذه الدورة التي ستقام بمكة المكرمة، خلال شهر جمادى الثاني المقبل حظيت بإقبال غير مسبوق من مدارس تحفيظ القرآن ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في مناطق المملكة كافة، الأمر الذي يؤكد تحقيق برنامج الجائزة لأهدافه التربوية والتأهيلية بشكل متناي، حيث شارك في دوراتها السابقة نحو 2400 متسابق ومتسابقة، مشيراً الى أنه قد تم دعوة ادارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية الأطفال المعوقين داخل المملكة، والجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المنافسة.

ووجه السبيهين الشكر والتقدير للناقل الوطني الخطوط السعودية لدعمها هذه الجائزة، وقال: (تحية شكر وتقدير إلى الخطوط الجوية السعودية لمبادرتها الكريمة بدعم هذه المسابقة وتوفير تذاكر سفر للمشاركين ومرافقيهم من مختلف مناطق المملكة إلى مكة المكرمة ثم العودة بعد ختام المسابقة).

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين قد نوّه بدعم ورعاية الخطوط السعودية لجائزة حفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، مثمنا التفاعل الدائم للناقل الوطني مع نشاطات الجمعية وما تقدمه لهذه الفئة العزيزة من خدمات.

وقال في خطاب وجهه إلى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمناسبة رعاية “السعودية” للجائزة: “أقدر لكم موافقتكم بمشاركة الخطوط الجوية العربية السعودية كناقل رسمي للجائزة في دورتها الثانية والعشرين بمكة المكرمة، وهذا ليس بمستغرب على الخطوط السعودية وهي تقوم برسالتها الإنسانية تجاه المتنافسين في حفظ القرآن الكريم ، الأمر الذي سيسهم في نجاح هذه الدورة أسوة بالدورات السابقة ، ونثمن لكم وللعاملين في الخطوط السعودية تفاعلكم الدائم، متمنين للجميع مزيدا من التقدم والازدهار”.

تجدر الإشارة أن الخطوط السعودية ترعى هذه الجائزة منذ سنوات وتولي الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيرا، فبالإضافة إلى مساهماتها في العديد من المناسبات انطلاقاً من دورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية، توفر لهم في نفس الوقت باقة من الخدمات المتكاملة والتي تعينهم على إتمام رحلة سفرهم بأكبر قدر من الراحة بدءاً من الحجز والخدمات الأرضية وعلى متن طائراتها في جميع رحلاتها الداخلية والدولية.

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