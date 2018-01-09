5 فعاليات ترفيهية تبهج الأطفال في عالم أضواء وألوان

بتاريخ يناير 9, 2018

(أنحاء) – متابعات :- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم للمشاريع” الإماراتية أحمد إسماعيل، أمس (الاثنين)، عن استعداد