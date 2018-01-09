5 فعاليات ترفيهية تبهج الأطفال في عالم أضواء وألوان

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
أكد القائمون على مهرجان “لومينيريوم عالم الأضواء والألوان”، عن وجود خمس فعاليات رئيسية، من شأنها أن تبهج الأطفال وعائلاتهم خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.
ومن المزمع أن تعقد “اللومينيريوم” في عروس البحر الأحمر (جدة) ما بين 10 -20 من يناير الجاري، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ووفقاً للمدير التنفيذي للمشاريع الجهة المنفذة الدكتور ناصر الناصري، فإن الفعاليات تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية.
وتنظم “لومينيريوم عالم الأضواء والألوان”، شركةSilent ECHO السويسرية المتخصصة في إنتاج الفعاليات والترفيه، وسيتم تقديم الفعاليات بأسلوب مختلف وممتع وجذاب، فيما تتحدد أهم أهدافه في إيجاد ترفيه يخدم الأطفال، سيخلق لهم أجواء من السعادة والمرح لم يعتادوه من قبل.
من الفعاليات الرئيسية المكونة لمهرجان عالم الأضواء والألوان، “العروض المسرحية”، وسيقدم من خلالها أعمال فنية مميزة عبر عدة عارضين من الفنانين والمتخصصين عن طريق اللعب مع الألوان والتمثيل والرقص الفني الإبداعي.
ولتنمية مهارات الأطفال الفنية، سيتم تقديم فعالية “تجربة الألوان”، تحتوي على عدة ورش عمل فنية ترفيهية تتيح لهم الفرصة للإبداع، ورسم لوحاتهم الخاصة بطرق غير اعتيادية.
وتعد “مغامرات الألوان” من الفعاليات التي تستهدف الأطفال والكبار، وسيتمتعون خلالها بمجموعة مبتكرة من الألعاب والأنشطة ذات الأفكار الإبداعية، ستتيح أكبر قدر من الفوضى المنظمة التي تثير مشاعر السعادة والتفاؤل وتزيد من الطاقة الايجابية.
فيما تقوم فعالية “محطة الفن” على تغذية الإبداع والإلهام للعائلات وأفرادهم واستفادتهم من مختلف البرامج الفنية، والدورات، وورش العمل، والمحادثات الفنية، والأنشطة التوعوية التي تتعلق بالألوان والفن، وتجربتهم لمختلف أنواع الفنون من النحت أو الرسم.
وتعد ” اللومينيريوم”، من الفعاليات الرئيسية، وتتكون من هيكلة ضخمة وقبب هندسية مختلفة، ستعكس جمال الأشكال المختلفة وتضيف أجواء مميزة تفاعلية تحاكي حواس زائريها، عبر مزيج من الضوء والألوان الإبداعي.