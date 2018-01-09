أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»هيئة الترفيه تبدأ حملة “لا تفكر تسافر”.. وتطلق روزنامة فعاليات عالمية ومحلية في “إجازة منتصف العام الدراسي”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
5 فعاليات ترفيهية تبهج الأطفال في عالم أضواء ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- أكد القائمون على مهرجان “لومينيريوم عالم الأضواء والألوان”، عن وجود خمس فعاليات رئيسية،
-
شركة “الفطيم”: نتمنى أن نفوز بأول رخص لتشغيل ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم للمشاريع” الإماراتية أحمد إسماعيل، أمس (الاثنين)، عن استعداد
-
هيئة الترفيه تطلق 45 فعالية في 18 مدينة خلال ...بتاريخ
الرياض – واس :- بدأت الهيئة العامة للترفيه حملتها لإجازة منتصف العام الدراسي تحت عنوان “لا تفكر تسافر”
-
بدعم من الترفيه.. محمد عبده يحيي حفلاً بملعب ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تنظم شركة روتانا حفلا غنائيا يحييه الفنان محمد عبده، بدعم من الهيئة العامة للترفيه،