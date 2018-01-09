9 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الترفيه تبدأ حملة “لا تفكر تسافر”.. وتطلق روزنامة فعاليات عالمية ومحلية في “إجازة منتصف العام الدراسي”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

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(أنحاء) – ناصر الحسن :-

بدأت الهيئة العامة للترفيه حملتها لإجازة منتصف العام الدراسي تحت عنوان “لا تفكر تسافر” والتي أطلقت من خلالها ما يزيد عن 45 فعالية عالمية ومحلية في 18 مدينة خلال الإجازة. حيث ستقدم الهيئة روزنامة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستثري التجربة الترفيهية لدى المجتمع.

وأوضحت الهيئة أن روزنامة إجازة منتصف العام الدراسي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات الترفيهية لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لاسيما في الإجازات الموسمية، وذلك للبدء في تحقيق جزء من أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين صناعة الترفيه، وخلق أجواء مناسبة للمواطنين والمقيمين تتيح لهم الحصول على خياراتهم الترفيهية في أرض الوطن، مؤكدة مضيها قدماً في مواصلة مسيرة التقدم في صناعة الترفيه وفق المعايير الإحترافية العالية التي تتضح من خلال قدرتها على تنظيم وابتكار الفعاليات بكل كفاءة واقتدار.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت عند وضع روزنامة إجازة منتصف العام العديد من المعايير التي تضمن تنوع الفعاليات، إلى جانب استقطاب ما يتناسب مع اهتمام الجمهور من الفعاليات العالمية والمحلية، في خطوة منها لتعزيز رغبات المجتمع. وإثراء التنوع في تقديم الفعاليات بين العديد من مدن ومحافظات المملكة.

وبيّنت الهيئة العامة للترفيه أن الفعاليات التي ستقام خلال روزنامة إجازة منتصف العام تشتمل على عروض مسرحية للعائلات والأفراد وعروض للأطفال، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية المنوعة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات العائلية ومسرح الطفل، حيث أعلنت عن جزء من فعاليات الروزنامة والتي ستشهد إضافات أكثر ومفاجئات سيتم الإعلان عنها.

حيث ستقام في الرياض عروض السيرك العالمية “سيركوبوليس” والتي تعرض لأول مرة في المملكة، ومسرحية  الرعب الكوميدية “البيت بيت أبونا” من بطولة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بالإضافة إلى عروض الأطفال السينمائية “الفن السابع”، وفعالية “بالونز توك” والتي تقدم عرض حي بالبالونات المخصصة للأطفال والعائلات ينفذه فريق متخصص، كما سيتكون العرض من مسرحيتين يتم عرضها بالبالونات. إلى جانب فعالية “شتّو معانا”، في حين تعود “أرض أوهارا” مرة أخرى في وادي نمار، كما تقام “خيمة الترفيه” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برماح.

وفي المنطقة الشرقية تعود حفلات السعودية إلى الدمام بأمسية غنائية مشتركة للفنانين “عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد”، في حين تقام المسرحية الكوميدية “البيت المسكون” من بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم في الهفوف وفي الجبيل الصناعية، في حين تقدم فرقة “سيركوبوليس” عروضها في الظهران. كما يقام الكرنفال العائلي “أيام المرح” في الخبر، و”كرنفال شارع الأشرعة” في الدمام، بالإضافة إلى مهرجان “الشرقية دوت فيست” الذي يقدم عروضاً حية عالمية يقدمها مجموعة من المحترفين في الترفيه التفاعلي ونشاطات التحدي. إلى جانب فعالية “كشتة” في الساحات الخارجية للصالة الخضراء بالدمام، حيث تجمع الفعالية عدد من الفعاليات الشتوية التي تناسب جميع أفراد المجتمع. وللأطفال تقام في الجبيل فعالية “سلاحف النينجا” وفي الأحساء فعالية “كير بيرز”.

وتعود في جدة (حفلات المملكة) التي يحيي أول أمسياتها “فنان العرب” محمد عبده، بالإضافة إلى أمسية غنائية أخرى تجمع كل من الفنانين “عبادي الجوهر، رابح صقر”، ” كما تقام فعالية “لومينيروم” التي تحدث لأول مرة في المملكة، حيث تحتوي على الألوان والأضواء، في حين تقام “العروض الترفيهية الأوروبية”، وفعالية “أرض التفوق”، وتعود مجدداً فعالية “دندنة”، و”جادة الترفيه” التي ستقام على امتداد الكورنيش الجديد، بالإضافة إلى “عروض الأفلام العالمية” للأطفال، و”مهرجان جدة للمأكولات”.

وفي ينبع يقام “مهرجان ينبع” في الواجهة البحرية ليبنع الصناعية، في حين تقام فعالية “كير بيرز” في أبها، وفعالية “شتو معانا” على الواجهة البحرية بجازان، وتعود فعالية “ريد كاربت” مرة أخرى ولكن في بريدة، و”مهرجان الغضا” في عنيزة. كما تقام فعالية “تبوك الترفيه” بمركز الأمير فهد بن سلطان بتبوك، و”مهرجان شارع الرالي” و “سلاحف النينجا” في حائل.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدؤوب في العمل على تنمية وتطوير وتنويع قطاع الترفيه من خلال إثراءه كصناعة جديدة في المملكة، والوصول بها إلى أعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الخدمات الترفيهية باختلاف أشكالها مع الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي.

ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.

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