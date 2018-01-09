واضح أن تركي آل الشيخ جاءنا من المدرّج!

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الربيع العربي.. قام مذ 7 أعوام!...بتاريخ
مرت سبعُ سنوات بعد لحظة شبوب شاب تونس، محمد بوعزيزي؛ و ما انبثق معها حينها، و منذها من
-
العرفج.. وقرارات السنة الجديدة !...بتاريخ
ما أجمل أن يعيش الإنسان من أجل أهداف يسعى إلى تحقيقها، وكم أعجبني ذلك الكائن الغريب الأطوار: أحمد
-
أين يقع القطاع الخاص ؟بتاريخ
يتميز القطاع الخاص في كل بلدان العالم بأنه يتقدم على القطاع العام بالتطور المتسارع والمرونة والتفاعل وتقديم المبادرات
-
جبة أردوغان وعمامة خامنئي!...بتاريخ
عقدة الترك والفرس مع العنصر العربي عقدة تاريخية ومركب نقص لم ولن يزول، وحديثاً لم يشارك الترك أو