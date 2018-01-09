9 يناير 2018 مـ / موافق 22 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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واضح أن تركي آل الشيخ جاءنا من المدرّج!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

أقل ما يمكن أن يقال عن لقاء معالي تركي آل الشيخ ليلة أمس مع النُخب المنتقاة من اللاعبين والإعلاميين هو أنه وصل لهرم الرياضة من المدرج وليس من مجالس الشيوخ، هذا علاوة على ذاكرته الحديدية وارتباطه الوثيق بالرياضة منذ بداية تشكّل وعيه.

سوف أركّز على قضية المدرج والذاكرة لأنها ملفتة فعلاً كما أنها تمسّني شخصياً ككاتب ومؤرخ للأحداث التي تثير اهتمامي سواء في الرياضة أو الفن.

دعونا نعود سوياً للماضي، كنا في السابق وقبل ٣٠ عاماً لا نملك إنترنت ولا حتى هواتف نقالة .. وإذا لم تنقل المباراة على التلفيزيون فكنا نشعل الراديو كي نستمع لمحمد رمضان أو زاهد قدسي وهم يعلقون على المباراة واصفين الملعب بالمربعات والأرقام لنفهم أين تجري الأحداث، فكان الملعب مقسّمٌ لتسع أقسام وكان المعلق يقول مثلاً: عبدالله الدعيع بيعطي الكورة للتخيفي في مربع اتنين.. ويمررها للحبشي في مربع ٤ وبيعطيها للثنيان في مربع ٦ وبيضايقه مصطفى ادريس ويحصل على فاول في مربع ٧ ويبدو إنه موسى نضاو راح يشوته.. وهكذا!

وإذا لم تنقل المباراة في الإذاعة فكنا نحفظ أرقام النوادي المفضلة لنا ونتصل بالسكرتير عبر هاتف أرضي لنجد الرقم مشغول بالطبع ونستمر بالاتصال لساعات حتى يرد السكرتير بسرعة ودون أن ينتظر سؤالنا يقول: الاتحاد فاز ٢-٠.. ثم يغلق الهاتف ليرد على مشجع آخر!

أما إذا لم يحالفنا الحظ بالوصول لسكرتير النادي فكنا ننتظر نشرة أخبار الساعة ١٢:٣٠ لنسمع النشرة الرياضية ولكن هذه النشرة كانت تخذلنا أحيانا فلا نعرف مالنتيجة حتى اليوم التالي عبر الجريدة الوردية المسماة بالرياضية!

ولكن كيف كنا نشاهد ملخص وتحليلات جميع مباريات الأسبوع تلفيزيونياً؟

كان هناك برنامج يعرض ظهر كل خميس في القناة السعودية الثانية اسمه (الفترة الرياضية)، كنا نشاهده بشغف ونشاهد فيه جميع أهداف الأسبوع وتصريحات اللاعبين وتحليلات الإعلاميين.. ولازلت أذكر أنه في ذلك الوقت كانت هناك أندية مشاركة لم يعد لها تواجد الآن مثل نادي العربي من عنيزة ونادي النهضة من الدمام.. يالها من ذكريات!

نعود للرجل الذي ذكرت اسمه في عنوان مقالي… لماذا قلت أن تركي آل الشيخ جاء من المدرج؟ إن برنامج الفترة الرياضية الذي تحدثت عنه أعلاه متوقف منذ ٢٥ عاماً حرفياً .. ولكن ليلة أمس استحضره وذكره آل الشيخ وكأنه يعود بذكريات الماضي الجميل وقال هذه برامج جميلة افتقدناها.. كما استذكر أجمل مباريات الهلال والنصر التي كانت تقام عصراً على ملعب الملز.. واسترجع ذكريات مشاغبات يوسف الثنيان وفهد الهريفي في معسكرات المنتخب وقال بأنهم لو كانوا موجودين اليوم لشيّبوا رؤوسنا!

وهذه تفاصيل تفاصيل لا يعرفها إلا شخص جاء من المدرج.. شخص مهتم بكل الصغائر قبل الكبائر في مجال الرياضة الذي يعشقه..

لن أعرّج على القرارات المهمة التي صرّح عنها آل الشيخ في اللقاء فهي تتصدّر جميع مانشيتات اليوم..

لن أتحدث سوى عن هذه الذاكرة الحديدية والحسّ الفنّي والمرهف بالماضي الجميل والذي يسميه الفلاسفة (النوستالجيا) وأتمنى منكم بحث معنى هذا المصطلح في قوقل لتفهموا الجانب الروحي والحسّاس الذي يمتلكه هذا الرجل ..

الرجل الممتليء شغفاً بالرياضة في بلاه والممتليء حنيناً لماضيها..

الرجل الذي جاء من المدرّج ليصل لقمة هرم الرياضة السعودية..

الرجل الذي نحتاجه الآن..

بل ونحتاجه بشدّة.

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