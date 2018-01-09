10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد.. وزير التعليم يشارك الطلاب “الكيرم” و”الفرفيرة” أثناء افتتاح فعاليات “الحي يحييك”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شارك وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الطلاب في ممارسة فعاليات الأنشطة الترفيهية بأحد أندية مدارس الحي التعليمية في الرياض.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم لفعاليات “الحي يحييك” و”شتانا ترفيه” في نادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم بحي الجزيرة بالرياض؛ لاستثمار إجازة منتصف الفصل ببرامج نوعية تخدم الطالب والأسرة وتلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية.

وأظهرت لقطات مصوّرة من الفعاليات الدكتور العيسى وهو يشارك الطلاب لعبتي “الكيرم” و”الفرفيرة”، فيما شهد النادي العديد من الألعاب الترفيهية التي يمكن لها أن تحقق الغرض من فعاليات “الحي يحييك” و”شتانا ترفيه” في إجازة منتصف العام.

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