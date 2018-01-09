شاهد.. وزير التعليم يشارك الطلاب “الكيرم” و”الفرفيرة” أثناء افتتاح فعاليات “الحي يحييك”

(أنحاء) – متابعات :-
شارك وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الطلاب في ممارسة فعاليات الأنشطة الترفيهية بأحد أندية مدارس الحي التعليمية في الرياض.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم لفعاليات “الحي يحييك” و”شتانا ترفيه” في نادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم بحي الجزيرة بالرياض؛ لاستثمار إجازة منتصف الفصل ببرامج نوعية تخدم الطالب والأسرة وتلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية.
وأظهرت لقطات مصوّرة من الفعاليات الدكتور العيسى وهو يشارك الطلاب لعبتي “الكيرم” و”الفرفيرة”، فيما شهد النادي العديد من الألعاب الترفيهية التي يمكن لها أن تحقق الغرض من فعاليات “الحي يحييك” و”شتانا ترفيه” في إجازة منتصف العام.
#يحدث_الآن |
معالي #وزير_التعليم يشارك أبناءه #الطلاب الأنشطة الترفيهية خلال افتتاحه لفعاليات #الحي_يحييك و #شتانا_ترفيه بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية#قناة_عين pic.twitter.com/wmNiMIJ9BU
— قناة عين (@iEN_tv) January 9, 2018
#يحدث_الآن |
معالي #وزير_التعليم د.أحمد العيسى يدشن فعاليات #الحي_يحييك و #شتانا_ترفيه بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية لاستثمار إجازة منتصف العام بأنشطة وبرامج تلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الوطنية والاجتماعية#قناة_عين pic.twitter.com/2789rRIsx1
— قناة عين (@iEN_tv) January 9, 2018