10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خادم الحرمين يؤكد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع محمود عباس
﻿

خادم الحرمين يؤكد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية خلال اتصال هاتفي مع محمود عباس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيًا بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجدد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم المملكة التاريخي الدائم لفلسطين وشعبها، ونصرة قضاياهم العادلة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق