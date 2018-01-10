10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حوثيون يعتدون على معلمات في صنعاء رفضن اقتحامهم مدرسة لتحريض الطلاب على القتال

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو حدوث اشتباكات بالأيدي بين مسلحين وعدد من المدنيين بينهم نساء أمام مبنى إحدى المدارس الأهلية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب مصادر يمنية، فإن المسلحين يتبعون لميليشيات الحوثي الانقلابية، وكانوا يحاولون دخول المدرسة لتحريض الطلبة على الالتحاق بالمعسكرات الحوثية.

وحاولت النسوة ـ اللاتي قيل إنهن معلمات في المدرسة ـ وعدد من الأشخاص الموجودين في الموقع منع أفراد الميليشيات الذين كانوا مدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية.

وتسعى الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية إلى إرغام المدنيين على الانصياع لقادتها، في محاولة لشرعنة الانقلاب الذي يواجه مقاومة شرسة من الشعب اليمني والمقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني.

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