10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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باكستان تدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً على نجران.. وتؤكد تضامنها مع المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

إسلام آباد – واس :-

أدانت باكستان بشدة اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة نجران يوم الجمعة الماضي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية دعم باكستان حكومة وشعباً وتضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها ضد أي تهديدات لسلامة أراضيها وأمنها.

وأثنى البيان على يقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

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