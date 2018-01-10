10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إغلاق مجمع طبي في رفحاء بسبب “القطط”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشمالية، فهد بن طويرش العنزي، أمس (الثلاثاء)، إغلاق مجمع طبي برفحاء “تحفظيًا”، لحين استكمال الإجراءات المتخذة من صحة المنطقة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لقطط تتجول في غرف المرضى بمستوصف خاص، الأمر الذي أثار استنكار واستياء العامة، الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة، حيث أحالت صحة الشمالية الواقعة لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المنشأة الصحية.

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