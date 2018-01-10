10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: اختفاء شحنة ذهب تصل قيمتها لعشرات الملايين في مطار الملك خالد.. والإطاحة بالمتورطين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن الجهات المختصة ألقت القبض على أشخاص تورطوا في اختفاء شحنة من الذهب تُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين بعد وصولها لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واستعانت السلطات المختصة، بكاميرات المراقبة في التعرف على المتورطين في الحادثة، الذين رتّبوا لجريمتهم بسرعة بعد علمهم بوقت وصول الشحنة وكميتها.

وكانت الشحنة قادمة إلى المملكة من دولة خليجية عبر إحدى الطائرات؛ لكنّ مسؤولي المطار اكتشفوا اختفاءها، وأجروا حينها عمليات بحث داخل الطائرة ولم يعثروا عليها، وفقا لـ “عاجل”.

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