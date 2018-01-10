10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جائزة لأول عائلة تحضر مباراة فريقي الأهلي والباطن.. تعرّف على الشروط

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، مسابقة أطلقت عليها اسم “تذكرة سفرك علينا”، وهي تذاكر سفر مدفوعة لأول عائلة تحضر لقاء فريقي “الأهلي والباطن” الجمعة المقبل الموافق 12 يناير في ملعب الجوهرة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت الهيئة العامة للرياضة سمحت للعائلات بدخول الملاعب الرياضية، ابتداءً من مباراة “الأهلي – الباطن”، كما وضعت “الخطوط السعودية”، وهي الناقل الرسمي للكرة السعودية، عدة شروط وأحكام لتلك المسابقة.

وتتلخص تلك الشروط والأحكام في منح الجائزة لأول عائلة تدخل للملعب من بوابة دخول العوائل رقم 6، وحضور العائلة إلى الملعب، حيث تمتد صلاحية التذاكر 6 أشهر من تاريخ الإصدار ولا يمكن استبدال قيمة مالية بها، كما تحدد وجهة السفر من قبل العائلة سواء داخلي/دولي، ولا يحق لموظفي “السعودية” أو شركاتها الحصول على الجائزة.

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