موظفو منفذ الحديثة يجبرون مريضاً على النزول بجانب العفش للتفتيش.. و”الجمارك” تعتذر وتوجه بالتحقيق

(أنحاء) – متابعات :-
أقدم موظفو منفذ الحديثة البري على إنزال مواطن كان مع أسرته ويعاني صعوبة في السير على الرصيف المجاور لعفش تفتيش المركبات، فيما تفاعلت الجمارك السعودية مع الواقعة، وقامت بالاتصال بأسرة المريض وتقدمت بالاعتذار رسميًا.
وأوضح أخو المريض، ويُدعى سالم حمدان، أن منسقًا من الجمارك السعودية اتصل به أمس (الثلاثاء)، ليقدم له شرحًا وافيًا لتفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن موظف الجمارك قدّم اعتذاره له عما حدث لأخيه في المنفذ، مؤكداً أن ما حدث محل اهتمام الجمارك، وواعداً إياه يإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع المرضى.
وأبان أنه عند قدومهم للمنفذ من الأردن بداية الشهر الحالي، وعند تفتيش المركبة على الجهاز الآلي المخصص لذلك تم إنزال أخيهم المريض الذي يعاني من التهاب مناعي في الدم، ويجد صعوبة في السير، على الرصيف بجانب العفش دون توفير أي وسائل طبية، رغم توفير تقارير طبية من مستشفيات في عرعر بحالة أخيهم.
وأفادت مصادر بأنه تم تشكيل فريق تحقيق داخلي بالواقعة، وذلك لجمع كافة التفاصيل وخاصة بأن المنفذ تتوفر فيه كاميرات للرصد، وأضافت بأنه سيصدر بيان كامل حول الواقعة، وفقًا لـ “الرياض”.