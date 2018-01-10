10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور يضبط شاب يصور ما يرتكبه من مخالفات وينشرها على “سناب شات”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت إدارة مرور القصيم، أمس (الثلاثاء)، قائد مركبة قام بارتكاب مخالفات مرورية ونشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

ورصدت الإدارة المخالف وضبطته وأحالته للهيئة المرورية، حيث تم إيقافه لمدة 6 أشهر وحجز مركبته مدة مماثلة، إضافةً إلى مجازاته على ما ارتكبه من مخالفات، ومعاقبته بدفع مبلغ 40 ألف ريال لارتكابه مخالفة التفحيط للمرة الثانية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لمخالفاته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ”سناب شات”، فيما أكدت الإدارة العامة للمرور عدم توانيها عن تطبيق النظام بحزم وقوة على المخالفين.

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