10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مهرب مخدرات “سعودي” في تبوك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأرعاء حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك بحق خالد بن علي بن فراج العمراني ” سعودي الجنسية ” بعد القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحضورة.

وبحسب بيان الداخلية، فقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ خالد بن علي بن فراج العمراني اليوم الاربعاء الموافق 1439/4/23هـ في منطقة تبوك.

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